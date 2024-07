Tamponamento a catena su ponte Genova, 7 km di coda in A10

Sette chilometri di coda lungo l'autostrada A10 in direzione Genova sono segnalati a causa di un tamponamento a catena sul nuovo viadotto San Giorgio, il ponte ricostruito dopo il crollo del Morandi. Un furgone ha tamponato una macchina che a sua volta ha urtato una vettura davanti. Un uomo di 45 anni è stato soccorso dal personale medico inviato dal 118.

Il ferito è stato portato in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. La coda si registra tra Genova Pra' e il bivio A10/A7 in direzione Genova.





