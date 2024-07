Rigassificatore, salta voto Consiglio Liguria contro il progetto

È saltata la votazione nel Consiglio regionale della Liguria sull'ordine del giorno contro il progetto di trasferimento del rigassificatore di Piombino a Vado Ligure (Savona) presentato dalle opposizioni nella seduta odierna sull'assestamento di bilancio di previsione della Regione Liguria per il triennio 2024/2026. Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei non lo ha ammesso al voto perché "non collegato al documento di bilancio". La decisione ha scatenato polemiche da parte delle opposizioni, che hanno chiesto e ottenuto una sospensione dei lavori per una conferenza dei capigruppo di minoranza".

A sorpresa il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana nelle scorse settimane ha annunciato un cambio di rotta della Regione Liguria esprimendo 'parere negativo' al rigassificatore in Liguria, progetto fortemente sostenuto da Toti. Pd, Lista Sansa, M5S, Linea Condivisa e Azione attraverso l'ordine del giorno volevano impegnare la Giunta Piana "a trasformare le dichiarazioni contro il progetto rilasciate alla stampa dai consiglieri di maggioranza e dal presidente ad interim in atti concreti ed ufficiali della Regione Liguria, da portare nelle sedi opportune al fine di bloccare l'iter di trasferimento dell'impianto di rigassificazione a Savona-Vado".





