Incidenti in autostrada, code in A10, A7 e A12

Traffico difficile stamani nel nodo autostradale di Genova. Stamani poco prima delle 8 sulla A10 si sono toccati i 7 km di coda tra Genova Pra' e il bivio dell'A10 con l'A7 Milano-Genova in direzione Genova per u tamponamento su Ponte San Giorgio. La coda, scesa a 2 chilometri verso le 10, è in smaltimento. In A7 un altro incidente senza conseguenze per le persone ha portato a 2 km tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Milano. In A12 coda di 5 km tra Genova est e Recco per incidente.



