In Liguria invasi pieni con il lago Brugneto al 98%

"Regione Liguria è stata assolutamente virtuosa rispetto ai fondi stanziati dal governo contro la siccità. Abbiamo utilizzato tutte le risorse assegnate, pari a 5,7 milioni di euro che sono stati spesi e rendicontati dai nostri uffici. Non solo: avevamo presentato un ulteriore fabbisogno per il 2023 per oltre 50 milioni di euro, ma fino ad oggi non abbiamo avuto un riscontro dal ministero".

Così l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone in merito a quanto dichiarato dal ministro Musumeci.

Ad oggi gli invasi del sistema genovese sono pieni al 91% della loro capacità complessiva. Il lago del Brugneto, maggiore invaso del sistema interconnesso genovese, è al 98% della sua capacità utile. I laghi del Gorzente a causa di limitazioni al riempimento per ragioni di sicurezza, sono al 65% del volume massimo.

Per quanto riguarda le falde idriche, la situazione è in miglioramento rispetto all'anno scorso, in particolare la falda del fiume Roja, anche grazie agli interventi finanziati da Regione con fondi di protezione civile per 500mila euro, sta tornando ai livelli paragonabili a quelli precedenti la tempesta Alex. Sulla falda del Merula (Andora) i livelli di salinità si sono normalizzati e il monitoraggio in tempo reale lungo l'asse di falda consente di tenere la situazione sotto controllo.





