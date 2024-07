Tutto lo sport ligure racchiuso in 384 pagine, ecco l'annuario

Lo sport ligure condensato in 384 pagine nell'edizione numero 17 dell'Annuario ligure dello sport presentato oggi in sala trasparenza dagli autori Michele Corti e Marco Callai.

Un volume che censisce tutti gli atleti, tecnici, dirigenti e ufficiali di gara e racconta i principali avvenimenti sportivi da luglio 2023 sino a giugno 2024. Dalle imprese degli atleti ai grandi eventi, molti dei quali inseriti nel programma di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport".

"Il censimento quest'anno è stato ancora più duro e ancora più bello. Abbiamo sviscerato tutte le federazioni, tutti gli enti, tutti i numeri, le società, i tesserati, stilando il podio di quelle che sono le federazioni che hanno il maggior numero di società e il maggior numero di tesserati-ha raccontato Michele Corti, uno degli autori-. Siamo andati anche ovviamente a censire quelli che saranno i 26 liguri protagonisti a Parigi tra Olimpiadi e Paralimpiadi con una statistica che onora la nostra regione: nel rapporto olimpici-abitanti (1ogni 65500) la Liguria è la prima regione d'Italia".

Un volume che racconta con numeri e dati quali siano le discipline preferite dai liguri. "Il calcio la fa da padrone conquistando per società e tesserati il gradino più alto del podio. Al secondo posto per numero di società la Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee. Ma per numero di tesserati la seconda federazione è la Federazione Italiana Tennis e Padel mentre al terzo posto nella classifica c'è la vela. È un altro sport di tradizione ligure con oltre diecimila tesserati".

"Oggi siamo qui per presentare la nuova edizione dell'annuario ligure che ci restituisce davvero una virtuosissima fotografia di quella che è lo stato dell'arte del vivacissimo movimento ligure" ha voluto sottolineare l'assessore regionale allo sport Simona Ferro.

E sulla stessa linea anche l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi. "Una grande edizione dedicata anche a Genova 2024 che parla di questa annualità ma anche dei grandi atleti genovesi e liguri che sono in partenza per le olimpiadi e le paralimpiadi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA