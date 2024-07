Stadio Ferraris, Bianchi 'c'è morosità oggetto di contenzioso'

Sono diventate virali sino a coinvolgere direttamente sulle proprie pagine social l'assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi, le indiscrezioni di ritardi nei pagamenti verso il Comune da parte di Genoa e Sampdoria per l'utilizzo del Luigi Ferraris.

A margine della presentazione dell'annuario ligure l'assessore Bianchi ha voluto così spiegare la situazione riguardante l'impianto.

"C'è una morosità pregressa oggetto di contenzioso - ha spiegato- ovviamente il soggetto interessato è la Luigi Ferraris s.r.l. che è il gestore dello stadio. Ma non possiamo rispondere ai tifosi che mi chiedono di quantificare se più da una parte o dall'altra. Giuridicamente per noi risponde la società che ha in concessione l'impianto, quindi la Luigi Ferraris srl.

All'interno loro hanno i loro rapporti, il loro dialogo ,che però ovviamente sono irrilevanti nei confronti poi del rapporto con il Comune".

Intanto si avvicina la prima gara ufficiale della nuova stagione, il 9 agosto la sfida di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana mentre l11 si giocherà Sampdoria - Como e dentro lo stadio sono iniziati alcuni lavori che hanno preoccupato i tifosi..

"Dobbiamo ancora fare il sopralluogo per renderci conto un po' di tutte quelle situazioni e criticità lamentate e riportate per vedere l'effettiva consistenza della situazione, anche se sono già riprese delle attività di manutenzione dello stadio-ha spiegato l'assessore Bianchi-. Per quanto riguarda la riqualificazione siamo in attesa di una proposta che potrà venire da parte di una 'Newco', quindi di una società partecipata da Samp e Genova, oppure anche da parte di uno dei due club, fatto salvo sempre però la garanzia della messa a disposizione degli spazi per l'altro club, oppure anche di di un terzo. Ovviamente se fosse presentata dalle società avrebbe un altro peso e sarebbe un'occasione per i club. Una riqualificazione che dobbiamo comunque portare avanti anche viste le scadenze e i termini di Euro 2032 per la quale abbiamo un dialogo continuo col ministro Abodi".

"I pagamenti delle rate del debito pregresso da parte di Genoa e Sampdoria sono regolari -fanno sapere dalla Luigi Ferraris s.r.l.- e possiamo confermare di essere in ottimi rapporti con il Comune al quale abbiamo proposto alcune soluzioni che dovrebbero compensare lavori già effettuati. Per il via alla stagione sarà tutto pronto per il 9 agosto".



