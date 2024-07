Con l'auto nel torrente, gravi due bambini e una donna

Due bambini feriti in modo grave e trasferiti in codice rosso al Gaslini in elicottero e una donna ricoverata al Lavagna sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto nei pressi del ponte di Cichero, a Mezzanego nel genovesato, con un'auto finita nel torrente Sturla dopo un volo di parecchi metri.

Immediati i soccorsi da parte del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dai volontari delle pubbliche assistenze giunti con il 118 nella zona impervia. In codice rosso sono stati trasportati in elicottero i due bambini mentre la donna che si trovava al volante è stata ricoverata a Lavagna.





