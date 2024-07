Simon Zhu protagonista a Carro per Festival paganiniano

Sarà Simon Zhu il protagonista del secondo appuntamento a Carro per il Festival Paganiniano 2024.

L'appuntamento è nella piazza della Chiesa, sabato prossimo alle ore 21. Nato a Tubinga in Germania 23 anni fa, Simon Zhu è il vincitore del Premio Paganini 2023. Il suo curriculum annovera anche la vittoria, nel 2016 del Concorso Internazionale Georg Philipp Telemann a Poznan, in Polonia.

Le due affermazioni gli hanno spalancato le porte del concertismo internazionale tanto che in questi anni si è esibito in tutta Europa, in Corea e in Cina. Zhu suona ora un prezioso violino di Zosimo Bergonzi (Cremona, 1760 circa) datogli in prestito dalla Stretton Society.

A Carro sarà accompagnato da Valentina Messa, pianista italiana di grande talento, genovese d'adozione, con una solida formazione accademica e una vasta esperienza concertistica con una carriera ricca di successi e collaborazioni prestigiose. E' stata per due edizioni pianista accompagnatrice al Premio Paganini e proprio in quell'occasione ha formato un duo con Zhu.

Il programma della serata prevede musiche di Janacek e di Paganini. Il concerto sarà dedicato dalla Società dei Concerti (organizzatrice del Festival di Carro) alla memoria del suo presidente e socio fondatore Ernesto Di Marino, scomparso nel 2022.



