Nasconde oltre 12 kg di hashish sotto il letto, arrestato

Un genovese di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Genova Marassi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: nella sua abitazione sono stati trovati 12 chili e mezzo di hashish.

I carabinieri hanno acquisito la notizia del possibile arrivo nella zona di San Sebastiano - Volpara di un grosso quantitativo di sostanza stupefacente destinata allo spaccio cittadino e dopo aver sviluppato l'attività investigativa del caso e acquisito elementi di riscontro, sono risaliti al presunto detentore dello stupefacente, eseguendo una perquisizione nella sua abitazione.

Nel corso della perquisizione è stato trovato un borsone nascosto sotto il letto contenente hashish per un peso complessivo pari a 12,5 chilogrammi. La sostanza era suddivisa in panetti sigillati con il cellophane, ognuno con un adesivo riportante la figura di un uomo incappucciato.



