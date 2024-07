Genova capitale europea dello sport 2024 protagonista a Monaco

La promozione di Genova capitale europea dello sport 2024 ha superato i confini raggiungendo la Francia a pochi giorni dal via delle Olimpiadi. L'assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi ha partecipato ad un evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza presso il centro sportivo dell'As Monaco a La Turbie.

"Celebriamo nuovamente 'Genova 2024 Capitale Europea dello Sport' in una location di prestigio internazionale, il centro sportivo dell'As Monaco di La Turbie in un anno davvero speciale per la nostra città e per il club monegasco che si appresta a festeggiare il suo centenario", commenta Bianchi.

"Tra i valori dello sport, c'è anche la capacità di superare sfide importanti attraverso il gioco di squadra. In tale ottica si inseriscono le tante iniziative condotte insieme alla Camera di Commercio a Nizza. Genova è stata tra le città capofila del progetto 10 Comuni che ha portato la Capitale Europea dello Sport, con i suoi Palazzi dei Rolli patrimonio UNESCO e tutte le sue bellezze, a viaggiare sugli autobus e sui tram della Costa Azzurra. Un'occasione unica di promozione della nostra città e delle sue eccellenze enogastronomiche grazie ai prodotti dei Brand Genova Gourmet offerti da Camera di Commercio di Genova", aggiunge l'assessore.



