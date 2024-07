Evasione fiscale, Gdf sequestra beni per 1 milione e mezzo

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo per quasi 1,5 milioni di euro pari all'evasione delle imposte perpetrata da due ditte individuali. Tutto è iniziato con due verifiche fiscali eseguite dalla Gdf di Ventimiglia nei confronti di due aziende, una edile e una del comparto floricolo. Le attività della Gdf anche grazie all'esame della documentazione extracontabile trovata nelle abitazioni dei titolari delle ditte, ha consentito di quantificare gli incassi non dichiarati al fisco per 5,5 milioni di euro.

Superando le soglie di rilevanza penale previste dalla normativa penale tributaria, i due imprenditori sono stati denunciati alla Procura di Imperia per i reati di infedele e omessa dichiarazione oltre che occultamento e distruzione delle scritture contabili. Per evitare che le disponibilità patrimoniali e immobiliari venissero in qualche modo 'disperse' il gip di Imperia ha emesso i provvedimenti di sequestro preventivo fino alla concorrenza di quasi 1,5 milioni di euro.

Le Fiamme Gialle hanno quindi messo i sigilli a 5 immobili e 11 terreni a Ventimiglia e Bordighera, 8 veicoli e le quote di partecipazione detenute in altre società.



