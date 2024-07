Comune Genova presenta docu-serie su comunicazione digitale

C'è anche il 'fascicolo del cittadino' messo a punto dal Comune di Genova, con i suoi 350 servizi online, tra le eccellenze della comunicazione digitale tra i temi di "Pubblica", la prima docu-serie italiana dedicata alla comunicazione pubblica digitale. L'iniziativa, che offre una prospettiva storica sulla digitalizzazione e comunicazione della pubblica amministrazione, raccontando l'attualità, le sperimentazioni e le opportunità del prossimo futuro, è stata presentata nel capoluogo ligure, decima tappa di un percorso nazionale.

"La docuserie affronta tematiche di grande attualità e pone riflessioni importanti per il futuro della Pubblica amministrazione, delle competenze del personale e del rapporto con i cittadini - spiega l'assessore al Personale e Informatica Marta Brusoni - sempre più improntato sui nuovi canali di comunicazione digitale, diretti e immediati. Intelligenza artificiale e metaverso sono le prossime sfide che come enti locali, nel dialogo con i cittadini, dobbiamo essere pronti ad affrontare attraverso l'innovazione e la formazione continua dei dipendenti". Le tematiche affrontate, in 7 puntate riguardano servizi digitali e competenze, il percorso di riforma della legge 150 del 2000, il metaverso, i social network, le chat, l'intelligenza artificiale e le buone pratiche per rendere il digitale popolare.

"L'obiettivo è dare ulteriore forza e visibilità alle tante realtà e ai molti professionisti che nel nostro Paese, da nord a sud - sottolinea Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social e Fondazione Italia Digitale - offrono servizi di qualità ai cittadini grazie alle piattaforme digitali, ai social, alle chat fino all'intelligenza artificiale e al metaverso".



