Bus turistici Santa-Rapallo, sindaci 'provvedimenti nel 2025'

Al problema dei pullman turistici che bloccano in traffico tra a Rapallo e Santa Margherita si potrà mettere mano solo l'anno prossimo. Lo ammettono i sindaci di Rapallo, Elisabetta Ricci, e Santa Margherita Ligure, Guglielmo Caversazio, che oggi hanno effettuato un sopralluogo a San Michele di Pagana insieme ai loro delegati alla viabilità e ai Comandanti della Polizia Locale. Entrambi i primi cittadini rassicurano che l'obiettivo è quello di trovare una soluzione definitiva al problema, che da anni causa disagi a residenti e turisti. Tuttavia, è necessario tempo per studiare e attuare soluzioni efficaci. Per questo motivo, stimano che il problema non potrà essere risolto prima dell'estate del 2025.

La soluzione passa da un piano in tre punti: L'installazione di un semaforo intelligente in grado di regolare il flusso veicolare in base alle dimensioni dei mezzi; l'attivazione di un tavolo tecnico con Amt, Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, Comune di Portofino e altri soggetti coinvolti per azzerare il passaggio dei bus nei centri di Rapallo e Santa Margherita e si valuteranno l'utilizzo di navette elettriche, battelli e treni speciali per i crocieristi che sbarcano a Genova.



