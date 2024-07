Book Pride, a Genova la Fiera dell'editoria indipendente

Cento case editrici, 500 metri quadri di libri e 180 appuntamenti: torna a Palazzo Ducale di Genova 'Book Pride, la Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente', in programma dal 4 al 6 ottobre. Giunta alla sesta edizione, l'evento, curato da Laura Pezzino e Marco Amerighi con Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli, avrà come tema 'Cosa vogliamo'. Si vuole dunque porre le domande giuste, abbattere stereotipi, affrontare i temi più urgenti e dar vita a un crocevia di nuove abilità, mettendo le voci in dialogo tra loro. "Chiedersi 'Cosa Vogliamo' ha anche la volontà di trovare un senso, un significato e una strada per un futuro più a nostra misura - ha commentato Isabella Ferretti, presidente Book Pride - La letteratura gioca un ruolo importante in questa ricerca, lascia spazio all'immaginazione di un futuro possibile, che superi violenza e disumanità delle azioni dell'uomo sull'uomo e che continui a fornire tutela al più fragile". Tanti gli ospiti dall'Italia e dal mondo - da Antoine Volodine a Luciana Castellina, da Ivana Sajko a Saif Raja, da Michele Masneri a James Montague - protagonisti di proiezioni, reading, feste e passeggiate che, da Palazzo Ducale, porteranno il pubblico tra i luoghi letterari di Genova. Nell'anno di Genova Capitale Europea dello Sport, una sezione speciale verrà interamente dedicata al tema con James Montague e il legame tra tifo estremo e società, e con Marco Pastonesi e Giorgio Cimbrico, che ci porteranno nel mondo della palla ovale. Confermato anche per quest'anno il Book Prize, riconoscimento conferito a un personaggio pubblico che con il suo lavoro ha dato visibilità alla cultura e al mondo dei libri con i suoi valori. La manifestazione si conferma ancora una volta un riferimento per le scuole e piccoli lettori: oltre 30 appuntamenti coinvolgeranno circa 1400 studenti della città, e 20 saranno gli appuntamenti della programmazione 'Book Young'.

Tre speciali appuntamenti saranno dedicati ai docenti e, tra questi, un incontro con Isabella Labate, vincitrice come migliore illustratrice del Premio Andersen 2024. Tornano anche i format più amati dal pubblico: il Cantiere Esordi e il Book Fight, sfida tra cinque gruppi di lettura della città per eleggere i migliori libri indipendenti dell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA