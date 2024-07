Ass. Ferro incontra maestro di scherma Roberto Cirillo

Oggi l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro ha ricevuto Roberto Cirillo, il maestro genovese di scherma che farà parte dello staff tecnico della Nazionale italiana agli imminenti Giochi Olimpici di Parigi. "Insieme ai 26 campioni olimpici e paralimpici liguri che hanno già staccato il pass per Parigi ci saranno molti tecnici esperti e qualificati - spiega l'assessore. - Anche loro rappresentano una grande eccellenza della nostra Regione.

Roberto Cirillo, maestro che insegna presso la Genovascherma di via Fieschi a Genova, in Francia sarà il referente del ct per la spada femminile assoluta e tecnico individuale di Mara Navarria e Giulia Rizzi. Sono certa che la competenza e la preparazione di Roberto saranno un prezioso aiuto per le due atlete italiane impegnate ai Giochi e per tutta la Nazionale - ha concluso Ferro -. La scherma in Italia è una disciplina di grande tradizione e seguirò con grande attenzione e partecipazione la spedizione azzurra alle Olimpiadi, anche in vista degli Europei di Genova che saranno l'evento di punta di Liguria Regione Europea dello Sport 2025".



