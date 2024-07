Su moto rubata, senza casco e con 1 chilo di droga, arrestato

In sella a una moto rubata, senza casco, non si ferma all'alt dei carabinieri e scappa. E quando, dopo un lungo inseguimento, i militari lo fermano, gli trovano anche oltre un chilo di hashish nello zaino. L'uomo, italiano di 25 anni, è stato arrestato. E' successo la scorsa notte in corso Carbonara, a Castelletto. I carabinieri sono riusciti a fermarlo mentre cercava di salire su un treno dopo avere abbandonato lo scooter. La droga era suddivisa in 20 involucri. Nello zaino aveva anche un coltello a serramanico e un tirapugni.



