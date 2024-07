Nuovo ingresso nel cda del Genoa, è il manager Giudice

Novità nel Consiglio di amministrazione del Genoa che ha accolto tra i suoi membri Alessandro Giudice, manager e consulente aziendale con una lunga esperienza in banche d'investimento internazionali ma anche autore del volume "La Finanza del Goal. Come si Crea Valore nel Calcio" .

Laureato in economia aziendale e MBA alla Bocconi, Masters in Finance alla London Business School. Chartered Accountant in UK Giudice è iscritto all'albo dei dottori commercialisti e andrà ad occupare il posto lasciato libero dal dimissionario Nicolas Maya, che era elemento in quota 777 partners.

Il Cda del club rossoblù è composto dal presidente Zangrillo, dal ceo Blazquez, dai manager Pasko e Wander e dal dg Ricciardella.

Al momento la proprietà del club, la holding finanziaria 777 Partners sta attraversando un momento finanziario complicato, come ha dimostrato l'addio all'acquisto dell'Everton nei mesi scorsi, ed a gestire i suoi asset adesso è la società assicurativa americana con sede nello Utah "A-Cap" che vanta nei confronti di 777 partners crediti economici importanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA