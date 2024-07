Toti: vertice centrodestra ligure con Piana 26 luglio a Genova

I segretari regionali dei partiti del centrodestra in Liguria si riuniranno venerdì 26 luglio a Genova con il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana "alla luce dei recenti sviluppi che hanno coinvolto il presidente Giovanni Toti, saranno analizzate le implicazioni politiche e amministrative per garantire la continuità e l'efficienza nella gestione della Regione". Lo comunica la coalizione in una nota. Parteciperanno all'incontro il presidente ad interim Alessandro Piana, Matteo Rosso (FdI), Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Ilaria Cavo (Noi Moderati) e Umberto Calcagno (Udc).



