Oltre 4.000 piatti di acciughe distribuiti alla sagra del Bagnun

Con quattromila piatti di acciughe e gallette distribuiti in una sola sera gratuitamente dal 'Comitato del Bagnun' a Riva Trigoso è stata da record la 64/ma edizione della tradizionale sagra marinara organizzata nella frazione del Comune di Sestri Levante (Genova). Il bagnun è l'ormai celebre zuppa di pesce a base di acciughe nata nell'ottocento a Sestri Levante.

Quaranta i volontari impegnati a preparare il piatto tradizionale dei pescatori e dei naviganti in una delle poche sagre totalmente gratuite in Italia, ideata nell'estate del 1960 come benvenuto ai turisti nella riviera ligure. Il Comune di Sestri Levante, la Regione Liguria e la Camera di Commercio hanno reso possibile la gratuità dell'intera manifestazione, che si concluderà questa sera con uno spettacolo musicale.



