Regione Liguria, giunta approva nuovo Puc di Portofino

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore competente Marco Scajola, il nuovo Puc di Portofino. Questa approvazione non comporta modifiche al Piano territoriale di coordinamento paesistico e ha matrice conservativa ovvero mira alla tutela del paesaggio di pregio che caratterizza il territorio comunale, delle abitazioni esistenti e del centro storico del borgo. All'interno di quest'ultimo sono individuate alcune specifiche casistiche di recupero edilizio con limitati aumenti volumetrici correlati alla riqualificazione degli spazi pubblici.

"Abbiamo lavorato in sinergia con il Comune di Portofino per arrivare ad avere un Puc al passo con i tempi - ha detto l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola -. Questa approvazione consentirà al Comune di poter contare su uno strumento che mancava di aggiornamento dagli anni '80.

L'obiettivo è quello di preservare e valorizzare il borgo e il paesaggio che lo circonda. Allo stesso tempo parliamo di una località dalla fortissima valenza turistica che necessita dunque di un piano urbanistico in grado di dare risposte ai grandi afflussi registrati durante tutto il corso dell'anno. Dietro allo sviluppo, presente e futuro, della Liguria c'è un'attenta programmazione urbanistica che oggi, grazie a questa approvazione, prende forma". Il Puc, per raggiungere gli obiettivi suddetti, ripartisce il territorio comunale in ambiti di conservazione e ambiti di riqualificazione. Per quest'ultimi viene definitiva un'apposita normativa urbanistica in coordinamento con la disciplina del Parco naturale regionale.

All'interno del Puc sono inoltre previste semplificazioni per i cittadini, obiettivi per gli operatori turistici, per i pescatori e, in generale, per tutte le attività presenti sul porto, una disciplina specifica per i dehors e per la riorganizzazione degli spazi pubblici e di sosta pubblica.

"Portiamo a conclusione, grazie a un grande lavoro congiunto, un iter molto complesso dovuto alle caratteristiche della nostra cittadina - spiega il sindaco di Portofino Matteo Viacava -.

Ritengo quest'approvazione un punto d'inizio per uscire da una bolla pianificatoria che non rispecchiava più le esigenze del territorio. Parliamo di un Puc di ultima generazione che mette al primo posto la tutela dell'ambiente e dell'abitato.

Sottolineo come sia inoltre predisposto per la realizzazione futura di opere pubbliche fondamentali per il territorio creando nuovi servizi per i cittadini e prevenendo eventi alluvionali attraverso la messa in sicurezza".



