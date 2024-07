Palio del Golfo, Peracchini 'è prezioso patrimonio culturale'

"Si avvicina la 99ª edizione del Palio del Golfo, la più antica disfida remiera che ogni anno ci fa vivere grandi emozioni. Non solo una competizione, ma soprattutto un prezioso patrimonio culturale per tutti noi che consente ai giovani di vivere sulla propria pelle le storiche tradizioni legate al mare". Così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini presentando la 99^ edizione del Palio del Golfo che si disputerà il 4 agosto nel golfo della Spezia. Il programma prenderà avvio il 25 luglio con il Blue Festival, un evento che anticiperà l'inizio del Palio del Golfo pensato per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e della tutela del mare mentre il 2 agosto, con la tradizionale sfilata notturna delle borgate e la cerimonia di riconsegna dei palii, si entrerà nel vivo della manifestazione sino alle premiazioni di lunedì 5 agosto.

Alla presentazione oltre al sindaco Peracchini hanno preso parte il presidente del Comitato Massimo Gianello e i rappresentanti delle tredici Borgate,l'assessore Giacomo Giampedrone, il presidente dell'Adsp Sommariva, i sindaci di Lerici Paoletti e di Porto Venere Sturlese, gli assessori spezzini Frijia e Frascatore, il direttore dell'Arsenale Militare amm. Scorsone e il comandante della Capitaneria della Spezia Battaglini.

Prima del Palio di domenica 4 agosto, sono in programma ancora due gare: domani domenica 21 luglio a San Terenzo c'è la pre Palio organizzata dalla Borgata Venere Azzurra, e poi l'ultima gara ci sarà il 27 luglio a Muggiano.



