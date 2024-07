G8 2001, in piazza Alimonda il ricordo di Carlo e Arnaldo

Ventitré anni fa veniva ucciso in piazza Alimonda a Genova Carlo Giuliani durante gli scontri tra carabinieri e manifestanti in una delle giornate più difficili del G8 di Genova. Oggi pomeriggio in piazza Alimonda una serie di concerti ricordano Carlo e il vicentino Arnaldo Cestaro, 85 anni, militante di Rifondazione Comunista che fece ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per le torture subite alla scuola Diaz durante il G8 ottenendo la condanna dell'Italia nel 2015. Cestaro è morto esattamente un mese fa, il 20 giugno 2024.

"Non è memoria retorica, è giustizia mancata, sono i colpevoli dei giorni della Diaz, di Bolzaneto, della repressione nei cortei, che hanno soltanto fatto carriera, che non hanno pagato per i loro crimini - ha scritto in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista -. È parte della nostra storia che non dimentica chi c'era e che ormai appartiene anche a chi se ne sente raccontare".



