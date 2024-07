Cade dalla moto in A12 e viene travolto da mezzo, muore avvocato

Incidente mortale ieri poco prima delle 21 in A12 tra Chiavari e Sestri Levante. la vittima è un avvocato di Milano di 51 anni. Secondo una prima ricostruzione l'uomo alla guida della sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto per essere poi investito da un mezzo che stava sopraggiungendo. Sull'incidente indaga la polizia stradale arrivata sul posto insieme ai soccorsi purtroppo inutili. Il viadotto dove è avvenuto l'incidente non è coperto da telecamere e la polizia stradale sta cercando eventuali testimoni che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto.



