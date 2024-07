Toti: legale Rossi, ipotesi investigativa fantasiosa

"Si tratta di una ipotesi investigativa che in questo caso appare davvero eccessivamente fantasiosa". Lo sottolinea l'avvocato Nicola Scodnick che assiste l'editore di Primocanale Maurizio Rossi in merito alla nuova accusa di finanziamento illecito contestata a lui e al presidente della Regione Giovanni Toti per gli spot elettorali delle politiche nel settembre 2022. La procura potrebbe chiedere il giudizio immediato solo per gli indagati sottoposti a misura cautelare e dunque per lo stesso Toti, per l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini e per l'imprenditore Aldo Spinelli.



