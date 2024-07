Tilt informatico: disagi per alcune ore al porto di Genova

Il disservizio mondiale dell'aggiornamento del software IT CrowdStrike, che sta impattando diverse realtà in tutto il mondo, ha avuto ripercussioni anche sul porto di Genova, e in particolare sulle operazioni import del terminal di Genova Pra', che sono state gestite manualmente nelle prime ore del mattino. Il transito dei tir è stato per questo rallentato e si sono avute alcune ripercussioni sull' autostrada, dove si sono formate code. "La situazione é tornata alla normalità grazie al dipartimento IT del terminal e le operazioni import sono state ripristinate a Genova Pra' a metà mattina" ha spiegato la società. "Le operazioni di banchina, ferrovia merci ed export si sono svolte normalmente e non sono state coinvolte dall'aggiornamento di CrowdStrike".

"Siamo stati colpiti anche noi ma non in modo pesante" ha riferito la direzione dell'aeroporto Cristoforo Colombo dove due voli sono stati cancellati a seguito del disservizio: il Roma-Genova atteso alle 14.35 e il Genova-Roma in partenza alle 15.20. Nello scalo genovese a seguito del tilt tecnologico mondiale alcune operazioni sono state svolte a mano come la compilazione delle carte di imbarco e l'apertura dei tornelli.





