Oltre 3.000 borse di studio agli studenti liguri delle superiori

Oltre tremila studenti liguri delle scuole secondarie di secondo grado beneficieranno delle borse di studio-voucher riferite all'anno scolastico 2023/2024. Lo comunica l'assessore regionale alla Scuola Simona Ferro spiegando che "l'erogazione dei singoli contributi da 316 euro è stata definita dalla Regione Liguria per un totale di quasi un milione di euro a valere sul relativo fondo del Ministero dell'Istruzione e del Merito".

"Anche quest'anno, grazie allo stanziamento ministeriale e al lavoro di Regione Liguria, riusciamo a contrastare la dispersione scolastica e garantire l'effettività del diritto allo studio. - evidenzia Ferro - Sappiamo bene che le borse di studio rappresentano un aiuto concreto per tante famiglie liguri e proprio per questo abbiamo definito i criteri per l'erogazione in modo che, qualora gli studenti in graduatoria fossero tutti beneficiari dell'importo minimo di 150 euro fissato dal Ministero, il valore di ogni borsa venisse riproporzionato in uguale misura fino a utilizzare completamente le risorse disponibili. Grazie all'operazione il valore unitario della borsa è arrivato a 316 euro, più del doppio rispetto all'importo minimo previsto".

L'importo della borsa di studio viene erogato ai vincitori direttamente presso gli uffici postali. Lo studente o, se minorenne, il genitore deve semplicemente comunicare all'operatore di sportello di voler incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso la consegna della carta Postepay 'Borse di Studio' ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità. Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2021/2022 e/o 2022/2023 l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2023/2024 avverrà direttamente sulla medesima Carta Postepay Borsa di Studio in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale.





