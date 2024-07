Toti interrogato, non risponde. Il legale deposita il ricorso in Cassazione

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti davanti alla giudice Paola Faggioni per la nuova accusa di finanziamento illecito. Ieri Toti ha ricevuto una nuova ordinanza di arresti domiciliari per la vicenda degli spot elettorali passati sul maxischermo di Terrazza Colombo e pagati da Esselunga. Per questa vicenda sono indagati anche l'ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, l'editore di Primocanale Maurizio Rossi e l'ex membro del cda di Esselunga Francesco Moncada.

L'avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, ha depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione del Riesame. I giudici la settimana scorsa hanno respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Gli Ermellini potrebbero fissare però la data dell'udienza non prima di settembre.

"Quel che sta accadendo a Genova è gravissimo. Non per la politica, per la democrazia. Spero e conto che né Giovanni Toti né il Centro destra si facciano intimidire", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Radio Libertà a proposito dell'inchiesta che ha coinvolto il governatore della Liguria. "Fermiamoci ai quaquaraqua, non andiamo oltre, chi usa la giustizia politicizzata per provare a ribaltare il risultato delle urne non fa mai un buon servizio al Paese né a se stesso. Per togliere le libertà a qualcuno ci deve essere il pericolo di fuga, reiterazione del reato o inquinamento delle prove".

