++ Da gip nuovo ok a incontro Salvini-Toti, data da decidere ++

Il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha dato il nuovo via libera all'incontro tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il vicepresidente e ministro Matteo Salvini. "Appena il leader della Lega sarà disponibile - ha spiegato l'avvocato Stefano Savi - si potrà fare l'incontro in presenza. Ci basterà comunicarlo alla guardia di finanza".

Il gip ha autorizzato anche gli altri colloqui chiesti dal presidente: quello con l'assessore regionale Marco Scajola e quello con Maurizio Lupi, Ilaria Cavo e Giuseppe Bicchielli, rispettivamente leader, senatrice e deputato di Noi Moderati.





