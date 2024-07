Cinque Terre, completata messa in sicurezza della Via dell'Amore

Sono completati i lavori di messa in sicurezza della Via dell'Amore alle Cinque Terre, il sentiero a picco sul mare tra Riomaggiore e Manarola (La Spezia) chiuso dal 2012 dopo che una frana aveva ferito un gruppo di turisti. Decine di rocciatori 'appesi' alla falesia rocciosa e gli elicotteri per il trasporto dei materiali: è stata un'opera senza precedenti quella portata a termine in circa due anni e mezzo dalle ditte Gheller e Bertini per la messa in sicurezza e la riqualificazione della Via dell'Amore, simbolo della Liguria nel mondo, nel cuore delle Cinque Terre, patrimonio dell'Umanità Unesco.

Il commissario per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico Giacomo Giampedrone, assessore alla Difesa del Suolo della Regione Liguria, ha firmato la conclusione ufficiale dei lavori, avviati all'inizio del 2022 per riaprire il sentiero panoramico, chiuso dal 2012 a seguito di una frana. Il percorso è stato quindi restituito in tutta la sua bellezza e in totale sicurezza al Comune di Riomaggiore alla presenza de sindaco Fabrizia Pecunia e del direttore del Parco Nazionale delle 5 Terre Fabrizio Scarpellini per la sua futura gestione in vista della riapertura al pubblico, da sabato 27 luglio.

"Siamo davvero orgogliosi del traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme - commenta Giampedrone -. Dopo la riapertura temporanea del primo tratto l'estate scorsa, oggi la firma della conclusione dei lavori è l'occasione per ringraziare, anche a nome del presidente Giovanni Toti, tutte le maestranze che hanno portato a termine questo intervento, tanto complesso quanto spettacolare, effettuato come il restauro di un'opera d'arte di inestimabile valore, nel pieno rispetto dell'ambiente circostante. È stata un'impresa eccezionale, in cui le maestranze hanno lavorato senza sosta, anche durante le feste comandate, d'estate e d'inverno, fermandosi solo quando le condizioni meteo marine non garantivano la sicurezza. A loro va la nostra gratitudine. Ringrazio anche il Governo, che ha sostenuto con i ministeri della Cultura, dell'Ambiente e della Protezione civile le fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, e tutti gli enti e istituzioni che hanno collaborato, a partire dal Comune e dal Parco nazionale fino alla Soprintendenza e alla Capitaneria di porto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA