Bollino giallo per il caldo nel fine settimana a Genova. Lo comunica la Regione Liguria a seguito dell'ultimo bollettino sulle ondate di calore emanato dal Ministero della Salute.

Il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore segnala per la città di Genova nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio 2024, "una condizione bioclimatica di preallerta" confermata anche per sabato 20 e domenica 21 luglio 2024, il bollettino identifica il livello di rischio collegato ai dati climatici: temperatura e umidità.

"Le ondate di calore rappresentano un pericolo concreto per la salute, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione come anziani, bambini piccoli, persone con patologie croniche e coloro che svolgono attività all'aperto. - sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola - In Liguria abbiamo una rete di protezione che ci consente di monitorare costantemente le situazioni di rischio, ma resta fondamentale adottare misure personali di contrasto alle ondate di calore che possono limitare gli effetti, in particolare sulle persone anziane e quelle più fragili".

"L'invito che rivolgo alla cittadinanza, in particolare ai più suscettibili, è sempre quello di adottare comportamenti corretti per prevenire le condizioni di rischio - ricorda il responsabile per Alisa del centro per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore Ernesto Palummeri - e di avere la massima precauzione. Nei giorni scorsi, inoltre, per favorire la mobilità nelle ore meno calde della giornata è stata estesa, anche grazie all'impulso della Regione Liguria e di Alisa, la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale a Genova, attualmente riservata alla popolazione anziana over 70, anche alla fascia oraria dalle 7.30 alle 9.30, dal 15 luglio al 31 agosto".

È attivo per anziani e fragili il numero verde regionale 800 593235, gratuito, sette giorni su sette dalle 8 alle 20 per l'orientamento, l'informazione e per raccogliere le richieste dei cittadini, ad esempio per le piccole commissioni quotidiane.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA