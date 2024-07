Smantellata banda di giovani pusher per spaccio ed estorsione

I carabinieri di Sestri Levante hanno smantellato una banda di spacciatori e di estorsori, tutti giovani, che agiva nei comuni di Sestri Levante, Cogorno, Lavagna e Santo Stefano. In tutto sono state notificate quattro custodie cautelari, una in carcere e tre ai domiciliari.

I carabinieri della Compagnia hanno per mesi controllato e filmato i movimenti del gruppo di ragazzi del Tigullio che spesso oltre a vendere hashish usavano violenza per recuperare le somme di denaro dovute per lo stupefacente.



