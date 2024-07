Piana, 'parifica rendiconto 2023 indice di giudizio positivo'

"La relazione di Parifica del Rendiconto della Regione Liguria 2023 da parte della Corte dei Conti descrive il quadro della realtà dell'Ente e rappresenta un giudizio sostanzialmente positivo sull'attività della Regione.

La Corte ha riconosciuto che Regione Liguria ha rispettato i limiti dell'indebitamento, pur finanziando opere pubbliche sul territorio per oltre 100 milioni e ha chiuso l'anno con un saldo finanziario positivo di circa 696 milioni di euro". Lo dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana commentando il giudizio di parifica emesso oggi dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo presieduta da Maria Teresa Polverino. "Nel giudizio - Piana - viene infatti dato atto di una gestione nel complesso oculata, con un miglioramento nella capacità di pagamento e di riscossione rispetto al 2022. Emerge come Regione Liguria sia un buon pagatore, con un miglioramento dei tempi di pagamento che per il servizio sanitario regionale sono inferiori ai 60 giorni. La relazione di parifica descrive un quadro complesso della realtà dell'Ente e sostanzialmente positivo".

"Stiamo intensificando gli sforzi per sostenere l'economia - continua il presidente ad interim - e i risultati sono oggettivi: tra le imprese è tornata ad aumentare la spesa per gli investimenti così come continua la ripresa dei flussi turistici e l'espansione del mercato del lavoro. Nel 2023 è aumentata la spesa degli enti territoriali, grazie anche alle risorse del Pnrr e del Piano Nazionale Complementare. Per questo è doveroso il ringraziamento a tutti gli Uffici in un momento in cui si incontrano fabbisogni sempre più consistenti ed è necessario garantire tutti quei servizi importanti per i cittadini e per lo sviluppo economico della Liguria".



