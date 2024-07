Migranti frustati, ricerche internazionali per il camionista

Il questore di Imperia Andrea Nicola Lo Iacono ha attivato a livello internazionale le ricerche del camionista di nazionalità bulgara, che nei giorni scorsi all'autoporto di Ventimiglia ha fatto scendere a frustate una dozzina di stranieri saliti di nascosto sul suo tir con l'intento di raggiungere abusivamente la Francia. Tra questi c'erano anche diverse donne. A renderlo noto è la Prefettura di Imperia a margine di un comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo della polizia è di identificare l'autotrasportatore.

"Il Questore di Imperia - si legge in una nota della Prefettura - venuto a conoscenza dell'episodio ha immediatamente attivato le ricerche in un quadro di cooperazione internazionale tra le forze di polizia, volte alla identificazione del camionista. Le attività sono in fase di sviluppo".

Il prefetto Valerio Massimo Romeo, in sede di Comitato ha disposto, con effetto immediato, un ulteriore rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare, con particolare riferimento ai "passeur" che avrebbero condotto le giovani donne migranti all'autoporto, dietro il pagamento di un corrispettivo. Il prefetto ha anche scritto alla Concessioni del Tirreno Spa proprietaria dell'autoporto di Ventimiglia, affinché nel sito dove di notte sono parcheggiati i tir in attesa di attraversare la frontiera, venga installato un sistema di videosorveglianza da collegare con le sale operative delle forze dell'ordine.



