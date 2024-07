Il Carlo Felice si congeda con le ouvertures

GENOVA, 18 LUG. Torna sul podio dell'Orchestra del Carlo Felice Alvise Casellati, figlio dell'ex presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. A lui sarà affidato il concerto itinerante che il Teatro ha ideato nell'ambito di "Liguria Musica", ultimo impegno prima della pausa estiva. Lo spettacolo si terrà in quattro differenti sedi: domani, venerdì 19 luglio (ore 22) all'Arena degli Artisti sul Lungomare di Pegli, sabato 20 luglio (ore 18.30) presso il Maneggio Asport di Ceranesi, martedì 23 luglio (ore 18.15) presso il Cortile maggiore del Palazzo Ducale e mercoledì 24 luglio (ore 21) al Molo dei Pescatori di Monterosso al Mare.

"Ouvertures", questo il titolo del programma, punterà su celebri sinfonie d'apertura di Rossini, Mozart e Beethoven. Per quanto riguarda il grande compositore pesarese, sono state scelte le ouvertures delle sue tre opere comiche più famose: "L'Italiana in Algeri" del 1813, "Il barbiere di Siviglia" del 1816 e "Cenerentola" del 1817. Non meno famose, naturalmente quelle mozartiane: "Così fan tutte" e "Don Giovanni" due titoli appartenenti con "Le nozze di Figaro" alla trilogia italiana creata fra il 1786 e il 1790 con Lorenzo Da Ponte. Infine, Beethoven per il quale non sono state scelte le ouvertures composte per la sua unica e straordinaria opera ("Fidelio"), ma quella scritta per la tragedia "Coriolano" di Henrich Collin e quella per le musiche di scena del dramma "Egmont" di Goethe. I concerti del 19, 20 e 23 luglio saranno a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, mentre quello del 24 sarà a pagamento.





