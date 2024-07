Aggrediscono e picchiano ragazzo, arrestati tre giovanissimi

Tre ragazzi, due minorenni e uno appena maggiorenne, sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti responsabili di una violenta rapina commessa la sera del 7 maggio. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.30: i tre, spalleggiati da altri tre soggetti che non sono intervenuti direttamente e che per questo risultano segnalati alla Procura dei minori in stato di libertà, hanno aggredito un ragazzo, che trovandosi a passare in mezzo al gruppetto è stato da loro richiamato con un pretesto. La vittima ha provato ad allontanarsi sotto i portici di via Turati, ma è stato raggiunto e colpito con calci e pugni e costretto contro un muro. Mentre due continuavano a colpirlo, un terzo, risultato poi essere il maggiorenne del gruppo, iniziava a tastare i pantaloni nel tentativo di sottrargli denaro o qualsiasi altra utilità. Il ragazzo ha reagito all'aggressione ed è riuscito ad allontanarsi il tanto necessario a chiedere aiuto a una donna di passaggio che ha chiamato il numero di emergenza e fatto intervenire una volante della Polizia di Stato.

Personale della sezione 'contrasto al crimine diffuso' della Squadra Mobile, dopo una meticolosa analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, e dopo aver identificato e ascoltato un testimone, ha ricostruito quanto accaduto e identificato tutti gli aggressori. Con il coordinamento congiunto della Procura dei minori e della Procura ordinaria sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei tre aggressori principali, un maggiorenne e due minorenni tutti di origine maghrebina già coinvolti in altri fatti analoghi già al vaglio delle Procure, che nei giorni scorsi sono stati rintracciati e tradotti nei rispettivi istituti di pena.



