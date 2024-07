Toti: Riesame, Spinelli ha ammesso che soldi erano per pratiche

Aldo Spinelli "pur contestando gli addebiti, non ha negato di avere erogato i finanziamenti in favore del Comitato Giovanni Toti così come non ha negato di essersi rivolto al governatore per "sbloccare" pratiche amministrative di suo interesse". Lo scrivono i giudici del Riesame nelle motivazioni con cui hanno rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. "Pur affermando in via generale - prosegue il collegio - che le due vicende non erano in rapporto "sinallagmatico", ha poi ammesso che i finanziamenti effettuati al Comitato Giovanni Toti nel dicembre 2021 fossero da ricollegare al contegno tenuto dal presidente in relazione alla vicenda della proroga della concessione del Terminal Rinfuse: in sostanza, al fatto che Toti, su sua sollecitazione, "se ne era interessato".

L'imprenditore "ha poi espressamente sostenuto di avere da sempre, nella cura dei propri interessi imprenditoriali, contattato gli esponenti politici di turno in relazione ad attività amministrative che rivestivano un particolare interesse per le aziende del suo gruppo imprenditoriale".



