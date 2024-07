Siae, in Liguria partite di calcio gli eventi con più successo

Genoa o Samp? Spezia o Entella? Qualunque sia la fede calcistica, gli appuntamenti di calcio sono stati gli eventi più seguiti in Liguria nel 2023. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

Quasi 1,4 milioni di spettatori, per un totale di 17 milioni di euro in biglietti strappati e un costo medio di ingresso di 12,62 euro, 8,68 sotto la media italiana. Sono questi i numeri del calcio ligure, che domina anche la top 5 degli eventi più seguiti, dove si trovano soltanto match del Genoa con numeri che si aggirano tra i 33.599 e i 34.029 tifosi (poco meno della massima capienza dello stadio Luigi Ferraris): quello contro la Juventus il 15 dicembre, contro l'Inter il 29 dicembre, il Milan il 7 ottobre, il Napoli il 16 settembre e la Fiorentina il 19 agosto.

Tra i settori che più raccolgono interesse (e incassi) ci sono poi le discoteche, con 15 milioni di euro da più di un milione di ingressi (e un costo poco sotto la media). Seguono le opere di prosa con 8,3 milioni di euro spesi da 456mila spettatori, gli eventi di intrattenimento musicale con poco meno di 8,3 milioni di euro per 470mila spettatori e i grandi concerti, che invece raggiungono i 259mila biglietti staccati per una spesa da 7,6 milioni di euro.



