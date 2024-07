Riapre al traffico il ponte di Alpepiana in val d'Aveto

È stato riaperto al traffico il ponte di Alpepiana nel Comune di Rezzoaglio (Genova) in val d'Aveto a seguito di un intervento di risanamento e conservazione della struttura settecentesca, che da oggi consentirà nuovamente ai veicoli provenienti da Rezzoaglio di attraversare il torrente Aveto e arrivare alle frazioni raggiunte dalla strada provinciale 72.

"Sono particolarmente soddisfatto che i lavori siano terminati con successo ed il ponte sia stato riaperto nei tempi prefissati. - dichiara il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Andrea Rossi - Il periodo estivo è un momento in cui la SP72 di Alpepiana risulta interessata dall'aumento dei flussi veicolari di coloro che trascorrono le ferie nelle località di Alpepiana, Lovari, Vicomezzano e Vicosoprano e il completamento delle operazioni ad inizio stagione è una ottima notizia sia per gli abitanti che per l'economia della zona".

"Il ponte è stato oggetto di lavorazioni molto impegnative e delicate per la antica struttura, che hanno completato quanto iniziato la scorsa estate ed interrotto in autunno a causa delle forti piogge - spiega - un'opera conservativa importantissima che ha visto la rimozione del materiale posto sotto la asfaltatura, arrivando all'intradosso degli archi di pietra, il suo consolidamento e il successivo riempimento con una attenta impermeabilizzazione. Sono stati poi posati i nuovi parapetti ed infine, in questi giorni, è stata completata l'asfaltatura finale".



