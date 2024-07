Provincia Savona, per Rigassificatore serve Commissario locale

"In un contesto di estrema complessità, emerge un'opportunità che, sebbene dettata dalla necessità, potrebbe rivelarsi come un'operazione virtuosa: l'individuazione di un Commissario savonese per il progetto del rigassificatore". Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

"L'occasione di affidare questo delicato incarico a una figura profondamente radicata nel Territorio non rappresenta solo una scelta di buon senso, ma anche un atto di prudenza e lungimiranza - aggiunge -. Un Commissario proveniente dal Savonese, dotato di una solida conoscenza delle dinamiche locali e di una visione in grado di rispondere in maniera sensibile e ponderata alle criticità emergenti, potrebbe rappresentare una risorsa inestimabile. Tale figura sarebbe idealmente un Amministratore che, con competenza e dedizione, possa raccogliere concretamente le osservazioni e i rilievi avanzati dai rappresentanti e dai cittadini savonesi. La sua nomina potrebbe garantire un approccio consapevole e rispettoso alla gestione del progetto, facilitando una connessione diretta con le realtà e le esigenze della Comunità" conclude il presidente Olivieri.



