Genoa, Portofino fa da sfondo alla nuova prima maglia

Un disegno pulito con linee essenziali e moderne. Ecco la nuova prima maglia del Genoa per la stagione 2024/25. La 'KombatTM 2025 Pro' di Kappa, sponsor tecnico del club rossoblù, è stata lanciata oggi con una campagna social dal titolo 'Beauty of Genoa', riscontrando subito il favore dei tifosi genoani sui vari forum.

"Tra le novità spicca il colletto girocollo che aggiunge un tocco di contemporaneità e comfort, mantenendo un profilo elegante e raffinato. La tonalità di rosso scuro si ispira alle ragioni del cuore: un omaggio alle maglie più iconiche e rappresentative del Grifone", spiega il club in una nota.

Tecnicamente la divisa è stata creata con un tessuto interlock composto all'85% da poliestere riciclato e al 15% da elastane con tecnologia Hidro-Way Protection e grafica embossata a caldo su tutti i pannelli.

A curare la campagna mediatica 'Beauty of Genoa', girata interamente in uno dei luoghi più caratteristici della Liguria come Portofino, il fotografo professionista e art director Paolo Pettigiani assieme al digital content creator è Nicolò Leone.

Le maglie sono già reperibili in tutti i Genoa Store e nei negozi di e-commerce e rientrano nell'iniziativa del club che permette ad ogni abbonato della nuova stagione 2024/25 di acquistarne una con lo scontro del 50%.

Abbonamenti che ad oggi hanno superato intanto quota 16.300 e proseguono a ritmo serrato ogni giorno.



