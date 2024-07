Flash mob sotto Regione Liguria, 'Toti deve dimettersi'

Si sono radunati davanti alla sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari a Genova, per cantare la 'Canzone del maggio' di Fabrizio De André, e lanciare un messaggio: "Toti deve dimettersi". Sono gli attivisti di Genova che Osa, Arci e Libera che hanno dato vita a un flash mob sulle note del cantautore genovese. "Questo testo è particolarmente descrittivo del messaggio che vogliamo mandare - spiega Lorenzo Azzolini, portavoce di Genova che osa -: Toti deve dimettersi, ma questo non basta. La politica deve cambiare già in vista delle prossime elezioni regionali. Basta finanziamenti dalle imprese perché la politica deve essere al servizio dei cittadini e non di pochi privilegiati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA