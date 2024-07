Calcio: Coda, 'ho scelto la Samp per la piazza calorosa'

"Ho scelto questa piazza perché trasmette tanto, è calorosa. Speriamo di poter essere sempre uniti in questo modo. Ho visto quanto è stato bello l'abbraccio dei tifosi prima della partenza per il ritiro". Parole e musica di Massimo Coda, nuovo acquisto del direttore sportivo Pietro Accardi. Il bomber e la Samp si rincorrono dalla scorsa estate: "Non c'erano stati i presupposti per chiudere questo matrimonio, quest'anno però c'è stato subito il direttore che ha chiamato il mio procuratore. Ho dato immediatamente la disponibilità e abbiamo chiuso in poco tempo", aggiunge l'attaccante ai canali ufficiali del club che evidenza segnali positivi dal ritiro tedesco di Jena iniziato da pochi giorni: "Le prime sensazioni sono assolutamente positive: centro tutto nuovo a Bogliasco, i compagni, il pubblico. Ora è il momento di costruire, lavorare e seguire le indicazioni del mister ma sono convinto che ci siano le basi per toglierci tante soddisfazioni insieme con i nostri tifosi", aggiunge il bomber che vuole anche quest'anno lasciare il suo autografo come ha fatto durante la sua carriera con 127 reti nella cadetteria, mentre in testa come primo marcatore nella storia della serie B c'è Stefan Schwoch con 135 gol: "Anche questo è uno degli obiettivi, spero di batterlo il prima possibile", spiega ancora Coda. E' atteso in ritiro intanto il difensore Lorenzo Venuti prelevato dal Lecce ed è fatta anche per il giovane centrocampista dell'Inter, classe 2004, Ebenezer Akinsanmiro, che arriva in prestito con diritto di riscatto della Samp e controriscatto dei nerazzurri.



