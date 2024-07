Alla Spezia il mega bacino per il nuovo molo crociere

Il mega bacino galleggiante 'Benedetta' ha ormeggiato nel porto della Spezia iniziando il consolidamento dei fondali e la prefabbricazione dei primi cassoni per realizzare il nuovo molo crociere in calata Paita.

Lo comunica l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale.

Il bacino di proprietà di Fincosit, mandataria del raggruppamento di imprese composto anche da Rcm e incaricato di realizzare l'infrastruttura, ha attraccato sulla testata del molo Enel e qui, terminati i lavori di allestimento, prenderanno avvio le attività di prefabbricazione dei 37 cassoni in calcestruzzo che comporranno la struttura portante di sostegno della nuova banchina.

Oltre al bacino galleggiante, sono stati mobilitati altri mezzi marittimi che saranno impiegati nella realizzazione delle opere previste in progetto: il motopontone 'Nuovo Rubicone', e il pontone 'Nausangol II', che si uniranno al già operativo pontone 'Giulia', oltre alla motonave 'San Luca Primo', attualmente in navigazione con arrivo previsto nei prossimi giorni.

Il bacino 'Benedetta' verrà impiegato nella prefabbricazione dei cassoni, mentre i pontoni e le motonavi saranno inizialmente utilizzati nel consolidamento dei fondali marini con colonne in ghiaia e nelle successive attività di realizzazione dello scanno di imbasamento e zavorramento solido dei manufatti, al termine delle operazioni di traino e affondamento dei manufatti.



