A Savona la più grande comunità energetica rinnovabile d'Italia

Una comunità energetica rinnovabile da 1 MW, l'equivalente del fabbisogno di 400 famiglie, la dimensione massima consentita dal nuovo strumento di produzione sostenibile e la più grande in Italia. È l'impianto, svelato in anteprima stamani a Vado Ligure (Savona) nella sala conferenze della centrale di Tirreno Power, che entrerà in funzione nei prossimi giorni.

Faranno parte della comunità energetica quattro imprese: MecPlast, See Art Hotel, Birrificio AltaVia e Vernazza Autogru, ma sarà inoltre siglata una convenzione con i Comuni di Quiliano e Vado Ligure. L'energia prodotta dalla Cer sarà condivisa tra i membri della comunità, anche attraverso l'utilizzo di un'applicazione dedicata, minimizzando gli sprechi e massimizzando l'autoconsumo.

L'impianto è stato realizzato sui tetti degli edifici della centrale di Tirreno Power più adatti per caratteristiche strutturali ed esposizione solare. I due edifici selezionati hanno una superficie di 9.000 metri quadrati sui quali sono installati 1.800 pannelli solari bifacciali che hanno la capacità di produrre energia sia dall'irraggiamento solare diretto sia dal riflesso che proviene dal tetto, una soluzione tecnica che permette un incremento di potenza fino al 25% e un maggiore resistenza agli eventi atmosferici estremi.

"La Cer è la nuova frontiera della sostenibilità e dell'energia. - commenta il capo dipartimento dell'unità di missione Pnrr del Mase Fabrizio Penna - Una energia di prossimità fatta dal territorio per il territorio. Siamo di fronte a un progetto importante con un partner industriale che dà garanzia di qualità al progetto, a un esempio della rivoluzione verde che parte dalle comunità locali, dalla partecipazione insieme delle istituzioni e delle imprese".

"Oggi facciamo un passo importante nella direzione della transizione energetica. - sottolinea il direttore generale di Tirreno Power Fabrizio Allegra - Insieme alle amministrazioni pubbliche di questo territorio e ad aziende con una vocazione di sostenibilità". Presenti all'incontro i sindaci di Vado Ligure e Quiliano, Fabio Gilardi e Nicola Isetta, e la vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera Ilaria Cavo.





