Torna a Rapallo il Festival internazionale di Valle Christi

Torna a Rapallo Il Festival di Valle Christi, giunto alla sua 22^ edizione. Anche quest'anno un programma di grande musica e di grandi interpreti nella splendida cornice del Monastero di Valle Christi. La trasversalità di genere, interpretata da artisti di alto livello, intercetta e stimola un confronto tra mondi artistici apparentemente lontani ma irrinunciabili per chi ama la musica, il teatro e la danza.

Prosegue, per il nono anno consecutivo, l'inserimento nel Festival di quattro concerti jazz con protagonisti di fama internazionale e con la Direzione Artistica di Bruno Guardamagna. Tra le presenze quella di Harry Allen Quartet con 'A night of swing and melodies' che vede impegnato il grande sassofonista americano con Andrea Pozza, Aldo Zunino e Bern Reiter (27 luglio), dell'Hakan Basar Trio con musiche di Petrucciani, Monk e Davis (31 luglio, 21:30) e lo show 'La vera storia di Billie Holiday' con Danilo rea, la voce narrante di Beatrice Bovoli e la voce di Oona Rea (13 agosto, 21:30).

Per quanto riguarda la danza il 28 luglio è prevista 'Opera in danza' con la compagnia internazionale Ariston ProBallet con le coreografie di Marcello Algeri su musiche di Rossini, Verdi, Mascagni e Mozart mentre l'11 agosto Gran Gala di danza e balletto 'Dal classico al follklorico' con coreografie di Livia Ghizzoni e Marius Petipa su musiche di Tchaikovskij, Strauss, Chopin Lehar e Vivaldi.



