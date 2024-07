Sanremo, Sindoni a Rai 'mantenere formula tra palco e città'

"Chiediamo alla Rai di mantenere la formula del Festival tra palco e città. Stiamo anche iniziando a prendere in esame la convenzione che scadrà il prossimo anno, ma prima di parlare di richieste, è necessario analizzare i servizi che dà quella attuale e capire quali eventuali modifiche vanno apportate". Lo ha detto all'ANSA il neo assessore alle manifestazioni di Sanremo, Alessandro Sindoni che oggi, a Palazzo Bellevue alla presentazione delle rassegne musicali Rock in the Casbah e Bravo Jazz, è intervenuto sul Festival, annunciando di avere incontrato ieri "per un caffè" una delegazione di Rai Pubblicità e Rai Produzione.

"C'è la problematica della posticipazione della data (dal'11 al 15 febbraio, anziché dal 4 all'8, ndr), che è importante per gli albergatori, per la concomitanza con la Coppa Italia - ha detto -. La convenzione principale e quella con Rai Pubblicità resteranno in vigore ancora un anno e per il resto stiamo studiando col sindaco quali modifiche apportare. E' una pratica difficile da trattare ed è per questo che vogliamo arrivare preparati al momento di affrontarla".

Sindoni ha dunque ribadito la necessità di mantenere il palco in piazza Colombo "che fu una mia idea nel 2019 e 2020 (quand'era vicesindaco dell'allora giunta di Alberto Biancheri, ndr). Ho visto che è cresciuta tantissimo, da essere oggetto di convezione a parte. Ieri abbiamo parlato dell'esterno (all'Ariston, ndr), perché quello che interessa noi è l'encomia cittadina, ampliare questi eventi. Anche se ai cittadini crea un po' di fastidio per la città ha una ricaduta economica importante e bisogna continuare su quel solco". Ma il vero obiettivo. ha concluso "è sottolineare sempre di più il concetto di Sanremo città della musica".



