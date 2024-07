Cargo aereo, passo avanti per l'asse Genova-Estremo Oriente

Dopo la missione di fine maggio a Hong Kong, Shenzen e Guangzhou, prosegue il lavoro per costruire un'asse commerciale fra Genova e l'Estremo oriente per il cargo aereo dall'aeroporto Cristoforo Colombo, giocando sull'alleanza fra pubblico e privato. "Anche grazie al lavoro di Deloitte e della Camera di Commercio italiana di Hong Kong ora dobbiamo dare concretezza a una missione che ha dato frutti importanti" spiega Andrea Giachero, presidente di Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi che aveva guidato la delegazione e che oggi ha riunito tutti i soggetti interessati, a partire dal Comune di Genova con il vicesindaco Pietro Piciocchi e l'assessore al porto e la Blue Economy, Francesco Maresca, fino a Francesco Vitali di Deloitte Italia Hong Kong e Caterina Bernardini De Pace della Camera di Commercio Italiana di Hong Kong e Macao.

"L'aeroporto di Genova ha grandi potenzialità da sfruttare - ha sottolineato Piciocchi - sia per quanto riguarda la parte passeggeri che per quella cargo: stiamo lavorando tutti insieme e questo è un aspetto che ha reso la missione un successo". Per Riccardo Fuochi, presidente dell'International Propeller Club di Milano, Genova ha un elevatissimo potenziale, confermato dall'interesse riscontrato negli incontri in Oriente con grandi gruppi, anche dell'e-commerce, grazie alla vicinanza fra porto e aeroporto "decisiva per il flusso merci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA