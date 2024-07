Santa Margherita Ligure, stop alle passeggiate in costume

Divieto di circolare al di fuori delle spiagge indossando solo il costume da bagno o a torso nudo. Anche Santa Margherita Ligure come molte località turistiche chiede un maggior decoro ai bagnanti per le vie cittadine. Un provvedimento, si legge in una nota, "richiesto da molti cittadini".

Oltre a questa, è stata attivata la periodica ordinanza sul divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle ore 21.00 alle ore 6 e il divieto di circolare trasportando bevande alcoliche in qualsiasi contenitore.

"Queste ordinanze - precisa il sindaco Gugliemo Caversazio - non esprimono principi generali o dettami ideologici, ma sono semplici strumenti operativi il cui scopo è favorire l'ordine e il decoro nella stagione estiva, quando un territorio come il nostro, che conta meno di 10 mila abitanti, può sfondare il muro delle 50mila presenze giornaliere, con immaginabili riverberi sociali e logistici".



