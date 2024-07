Sanità, Testino 'le sigarette elettroniche non sono innocue'

"Le sigarette elettroniche sono un problema enorme perché molti giovani iniziano a fumare quelle e poi fumano anche quelle normali, ma queste non sono per nulla innocue perché oltre al vapore dei liquidi ci sono anche le sostanze liberate dalle batterie, come i metalli pesanti che possono danneggiare la psiche e l'organismo". A lanciare l'allarme, a margine del convegno #Correggilostile, organizzato da Federsanità Anci Liguria con le Asl e gli ospedali liguri, Gianni Testino direttore del dipartimento educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità dell'Asl3.

"Bisogna stare attenti a utilizzarle pensando che facciano meno male rispetto alle sigarette tradizionali - ha spiegato -.

Si tratta di un problema esteso, circa il 40% dei giovani tra i 16 e i 17 anni, nell'ultimo anno ha provato le sigarette elettroniche".



