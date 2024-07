Camionista fa scendere migranti dal tir a frustate, video virale

Un camionista ha fatto scendere a colpi di frusta una dozzina di migranti tutti di origine africana che erano saliti sul rimorchio del suo tir, molto probabilmente per tentare di espatriare in Francia. E' successo nell'autoporto di Ventimiglia e la scena è stata registrata in un video che in queste ore sta facendo il giro dei social.

Nel filmato si vede il camionista che, con in mano la cinghia da carico con il terminale in acciaio fa scendere i migranti che si trovano nel tir e appena scendono li colpisce con la frusta improvvisata. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine.



